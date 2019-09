Valle Argentina: ieri il premio a Cristian, un nostro lettore rivendica però la scelta del nome 'Ca' Mea' (Foto)

Un nostro lettore, Mario Ricci, ci ha scritto in relazione al riconoscimento consegnato ieri in Comune a Triora, ai figli di Cristian, titolare per anni del ristorante ‘Ca' Mea’, a Badalucco:

“Condivido appieno le parole del Sindaco di Triora perché Cristian è stato un geniale imprenditore che, tra gli altri, il anche il merito di aver fatto apprezzare le bellezze della Valle Argentina. Un solo piccolo appunto: ‘l'invenzione’ del ristorante così come è, si deve a me ed al mio defunto cognato Sergio Angelini ed il nome è stato inventato da Pino Angelini, un brillante giornalista dell'epoca. Il nome nacque nel corso di una serata di ebbrezza alcolica del '76 in risposta alla domanda ‘dove andiamo stasera?’, la risposta fu ‘andamu a mangià a' Ca' Mea’. Grazie per l'attenzione”.