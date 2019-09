Ventimiglia: approvato dal locale Lions Club l'intenso programma di attività e servizio per l'autunno-inverno

È un programma intenso e ricco di attività di servizio quello che i soci del Lions Club Ventimiglia hanno approvato nel corso dell'assemblea d'apertura tenutasi nei giorni scorsi. “Si tratta – precisa il Presidente Roberto Capaccio – di un programma condiviso, frutto dell'apporto di idee e suggerimenti che ogni socio ha potuto proporre in occasione dei numerosi incontri che hanno preceduto l'assemblea, sempre nell’ottica di analizzare i bisogni del territorio e provvedere a soddisfarli”.

Sono previste attività di servizio ormai “classiche” (screening sanitari, Progetto Martina per educare i giovani ad un corretto stile di vita, dono del tricolore ai ragazzi delle elementari, solo per citarne alcune) ma non mancheranno delle novità: fra queste, un convegno pubblico sul ruolo che le donne hanno avuto ed hanno nella politica ventimigliese.

“Quest’anno cade il 55° anniversario del gemellaggio con il Lions Club Mentone – aggiungono il delegato ai gemellaggi del distretto, Fedele Andrea Palmero e quello del club, Erika Demaria – e sarà opportunamente celebrato in un clima di costruttivo confronto e condivisione, nello spirito che anima i Lions di tutto il mondo”.

Sarà un anno che vedrà tanti soci del Lions Club Ventimiglia impegnarsi, con l’obiettivo di rispondere, insieme a circa un milione e mezzo di Lions presenti nel mondo, alle necessità locali e globali.