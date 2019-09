Sanremo: superiori ex ‘Pascoli’ al Mercato dei Fiori nel 2020, approvato il finanziamento di entrambi i lotti di lavori

Passo decisivo per il progetto che vedrà le scuole superiori ex ‘Pascoli’ trovare una nuova casa al Mercato dei Fiori di Valle Armea. La Giunta riunita oggi a Palazzo Bellevue ha approvato l’assestamento di bilancio sul 2019 e la variazione di bilancio per il 2020 in merito al finanziamento dei lavori necessari per realizzare le nuove aule.

Il documento varato oggi dalla Giunta servirà sia per il primo che per il secondo lotto dei lavori. La Regione ha confermato il suo contributo di 800 mila euro per la realizzazione del primo lotto a patto che la procedura per entrambi i lotti fosse varata entro la fine del 2019. Il Comune contribuirà con il restante finanziamento di poco più di un milione di euro.

“Gli 800 mila euro della Regione in parte ci penalizzano perché inizialmente si era parlato di un importo maggiore” ha tenuto a sottolineare l’assessore al Bilancio del Comune di Sanremo Massimo Rossano.

La pratica approvata oggi dalla Giunta sarà inoltre cruciale per la convenzione che dovrà essere stipulata tra Amaie Energia e Comune per la gestione della parte del Mercato dei Fiori dedicata alle nuove aule.

Il Comune ha preso l’impegno di realizzare il primo lotto di lavori entro i primi due mesi del 2020 per dare una nuova casa a buona parte degli studenti sfrattati dalla ‘Pascoli’ dopo le note vicende che hanno portato all’inabilità dello stabile di corso Cavallotti. Per il momento le classi sono ospitate da diversi istituti della zona di Taggia con il Comune di Sanremo e Riviera Trasporti che si sono subito attivate per dedicare due pullman gratuiti per i loro spostamenti. Entro febbraio molti di loro troveranno nuova sistemazione al Mercato dei Fiori, poi arriveranno anche i restanti. E, in questo modo, la struttura di Valle Ormea inizierà ad assumere le sembianze di quel campus ipotizzato in estate nelle settimane dell’emergenza ‘Pascoli’.