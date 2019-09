Al Belvedere di Alice Bel Colle (AL) una tavola gustosa e raffinata all’insegna della tranquillità e con una incantevole vista panoramica sui vigneti e le montagne.

Nell’alto Monferrato si trova, a pochi chilometri da Acqui Terme, questo delizioso paesino a 418 metri di altezza, dove si può godere di una vista imperdibile sui vigneti e sulle colline che lo circondano.

Se vogliamo abbinare al superbo panorama una sosta corroborante, dobbiamo andare all’hotel e ristorante Belvedere, gestito dalla famiglia Brusco e che ha individuato nella qualità dell’accoglienza lo strumento in grado di trasformare la delizia di un’ottima tavola in una esperienza memorabile. Perché in un mondo ipertecnologico, dove comunichiamo con telefoni cellulari e tablet, il sorriso e la relazione umana rimangono un elemento importante in grado di fare la differenza.

Qui sarete accolti sempre con il sorriso fin dal vostro arrivo sulla piazza, dove sarete aiutati a trovare un parcheggio, e con cortesia accompagnati nella sala, che gode di magnifica vista sui vigneti. Sempre con gentilezza e competenza sarete consigliati nella scelta dei piatti proposti che appartengono ad una cucina tradizionale, ma con spunti creativi e molto attenta ai prodotti del territorio e alla stagionalità.

Le proposte sono tante, dalla carne al pesce, negli antipasti troviamo le battute di carne al coltello, i carpacci di manzo, gli sformati di verdure, nei primi sono presenti risotti al Barbera o al Castelmagno, tagliolini, gnocchi e agnolotti rigorosamente fatti a mano, e in stagione accompagnati dai tartufi e dai funghi, raccolti nei boschi della zona.

Molto interessante la proposta dei dolci che vi conquisterà con il semifreddo al torrone, la mousse al Moscato o al cioccolato, o al classico e intramontabile bonet alla piemontese. I prezzi dai € 35 ai € 50 per un pasto completo, sono rapportati alla qualità e alla genuinità dei prodotti.

Dal 2015 questo locale è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza proprio per la qualità dell’accoglienza della famiglia Brusco, e da pochi giorni è stata anche consegnata a Bruna e Giovanni la targa di “Custodi del Territorio” per l’impegno profuso nella salvaguardia delle tradizioni e produzioni del territorio.

Questo riconoscimento promosso dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza viene attribuito a chi nel territorio si è particolarmente distinto per la qualità dell’accoglienza e la promozione e difesa delle tradizioni locali. Il premio punta a riconoscere l’importanza del ruolo degli operatori del settore enogastronomico nell’opera di valorizzazione del territorio individuandoli come i protagonisti attivi di un’azione di conservazione del paesaggio e delle sue tradizioni. L’attività dei titolari del Ristorante Belvedere rappresenta un esempio concreto di impegno diretto a vivere il territorio in modo più consapevole e responsabile. Iniziata oltre 60 anni fa abbinando al ristorante 6 camere, che oggi sono diventate 40, sono diventati oggi un importante riferimento per tutti coloro che si occupano di accoglienza turistica, garantendo ai turisti uno standard di alta qualità ed adeguato, valorizzando e promuovendo i prodotti enogastronomici di eccellenza e contribuendo a far conoscere le risorse storico-culturali del territorio.

Può non essere vero che il panorama che si gode dal Belvedere sia il più bello d’Italia, ma sicuramente non vi lascerà indifferenti e nelle giornate di sole e senza nuvole vi farà provare una grandissima emozione difficile da racchiudere in una fotografia o in un selfie.

Il Ristorante Belvedere si trova in piazza Giovanni Guacchione 9 ad Alice Bel Colle Tel. e Fax: +39 0144 74300, mobile: +39 3472843848 mail: info@belvederealice.it