Imperia: 12 milioni di investimenti, Ampliati gli interventi su Cavour e Piscina. Il sindaco Scajola “Si è aperto l'autunno delle grandi opere”

“Per Imperia si è aperto l'autunno delle grandi opere”. Queste le parole utilizzate dal sindaco Claudio Scajola per commentare il gran numero di lavori pubblici che interesseranno la città nei prossimi tre mesi. Di qui alla fine dell'anno saranno aperti a Imperia 15 grandi cantieri di importo superiore ai 100mila euro per un investimento complessivo di quasi 12 milioni di euro.

Tra questi: la ricostruzione del Molo Lungo di Oneglia, che diventerà ‘la Passeggiata nel mare’, la riqualificazione complessiva dei portici e di Piazza Dante a Oneglia e di Galleria Gastaldi a Porto Maurizio. “A questo grande piano di investimenti pubblici da oltre 12 milioni - prosegue Scajola - va aggiunta la pista ciclabile, per un importo ulteriore di 16,3 milioni. La gara si è già conclusa e a breve la commissione giudicherà le offerte. Puntiamo a iniziare i lavori a gennaio 2020”.

Proseguiranno nel corso dell'autunno due importanti cantieri aperti nei mesi scorsi: il Teatro Cavour e la Piscina Felice Cascione. “Si tratta di due opere sulle quali abbiamo dovuto fare un enorme lavoro suppletivo rispetto a quanto abbiamo trovato - ricorda il sindaco – ed ho avuto diverse riunioni con i tecnici e i progettisti e riteniamo doveroso procedere con ulteriori interventi per permettere alle due strutture di riaprire nelle migliori condizioni”.

A tal fine, lo scorso agosto l'Amministrazione Scajola aveva già previsto 600.000 per ulteriori interventi presso Teatro Cavour e Piscina nella revisione della strategia sui fondi europei 2014-2020.

Di seguito l'elenco completo dei lavori:

- messa in sicurezza degli edifici scolastici per gli aspetti di prevenzione incendi (Piazzetta De Negri, Borgo Prino, Via Degli Ulivi). Importo 460 mila euro;

- messa in sicurezza degli edifici scolastici per gli aspetti di prevenzione incendi (Corso Dante, Via Gibelli, Piazza Mameli). Importo 275 mila euro;

- allungamento del pennello a difesa della costa in Via Boine alla Marina di Porto Maurizio. Importo 265 mila euro;

- manutenzione straordinaria delle dighe foranee a difesa delle attività balneari a Borgo Peri a Oneglia. Importo 200 mila euro.

- prolungamento a mare dello sfioratore di Borgo Prino. Importo 320 mila euro;

- ristrutturazione generale di tutte le stazioni di sollevamento fognario ubicate lungo il litorale. Rinnovamento degli impianti elettrici e dei sistemi di gestione e controllo, predisposizione di motopompe carrellabili e implementazione del sistema di manutenzione predittiva, al fine di ridurre drasticamente il rischio di guasto. Importo 504 mila euro;

- rifacimento fognatura in Via XXV Aprile. Importo 160 mila euro;

- manutenzione straordinaria della rete fognaria in varie località: Oneglia, Cascine, Caramagna, Artallo, Montegrazie. Importo 118 mila euro;

- messa in sicurezza e riqualificazione di Galleria Gastaldi. Importo 245 mila euro;

- riqualificazione dei Portici di Via Bonfante, di Via della Repubblica e di Piazza Dante. Importo 1 milione e 650 mila euro;

- ricostruzione del muro in Strada Moltedo. Importo 307 mila euro;

- nuovo Molo Lungo di Oneglia, la “Passeggiata nel mare”. Importo 3 milioni e 800 mila euro;

- nuova illuminazione Lungomare Cristoforo Colombo a Borgo Prino. Importo 130 mila euro;

- riqualificazione della Piscina Felice Cascione. Importo 1 milione e 700 mila euro;

- riqualificazione del Teatro Cavour. Importo 1 milione e 634 mila euro.