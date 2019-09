Bordighera: visita nel paese 'alto' per il Consigliere di opposizione Giuseppe Trucchi insieme ai residenti

Visita a Bordighera alta, per il Consigliere di opposizione della città delle palme Giuseppe Trucchi, su invito di alcuni cittadini, per un giro di osservazione mirato a verificare alcune criticità ritenute importanti dai residenti.

“Ho potuto effettivamente notare – evidenzia Trucchi - numerose situazioni che penso meritino attenzione da parte della nostra Amministrazione. Per quanto riguarda il piazzale del capo le indicazioni del senso di viabilità sono quasi invisibili e vengono riferiti numerosi episodi di guida controsenso. Anche i parcheggi per persone disabili non sempre sono correttamente occupati, l’area ecologica protetta appare in stato di mantenimento non adeguato e non è chiaro se le telecamere installate siano funzionanti. Anche la bella aiuola sotto la ‘Scibretta’, in piazzale Otto Luoghi appare in stato di parziale abbandono”.

Trucchi si sofferma anche sulla pineta ed i relativi vialetti: “Occorre segnalare che sono stati eliminati alcuni punti luce con la conseguente scarsa illuminazione. Molti bidoni della spazzatura necessitano di sostituzione o revisione e sarebbe necessaria una pulizia straordinaria e radicale, per eliminare plastiche, carte e altri rifiuti abbandonati. I muri di via Circonvallazione necessitano di un intervento di pulizia mentre si trovano bombole del gas abbandonate nella stessa via, paletti dissuasori divelti da tempo all'incrocio tra via Garnier e via Dei Colli a livello della targa delle missioni con regolare e pericolosissima effettuazione della svolta a destra proibita ma in realtà effettuata. Evidente è inoltre la scarsa illuminazione in via Al Capo sotto l'archivolto cosa pericolosa specialmente per le persone anziane all'imbrunire e nelle ore notturne”.

“Segnaliamo infine – termina Trucchi - alcuni asfalti con buche pericolose e numerosi punti di scarsa illuminazione. Siamo convinti che il Sindaco e la Giunta che hanno fatto del decoro cittadino il punto principale del loro programma saranno sensibili alle osservazioni nostre e dei cittadini. Meritano un plauso certamente le già programmate iniziative di volontariato per la pulizia della pineta,ma pensiamo occorra predisporre, grazie anche alle notevoli risorse economiche che sono a disposizione della attuale amministrazione,alcuni interventi straordinari per la valorizzazione della città alta che attira da sempre residenti e turisti”.