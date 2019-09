Taggia riscopre le proprie radici e mette in mostra il suo ‘Tesoro di Pergamene’: appuntamento dal 5 al 13 ottobre a Palazzo Lercari (Foto e Video)

Il Comune di Taggia va alla riscoperta delle proprie radici e vuole condividere con la cittadinanza il suo archivio storico di pergamene. Documenti che risalgono anche all’epoca medievale e che, grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza, sono state riportate alla luce e, soprattutto, catalogate e ben descritte.

L’appuntamento per tutti è fissato per sabato 5 ottobre alle 10 a Palazzo Lercari in piazza Farini a Taggia. L’evento ha un titolo chiaro e preciso: ‘Un Tesoro di Pergamene’. L’esposizione sarà visitabile fino al 13 ottobre sempre a ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.

L’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Taggia alla presenza degli assessori Laura Cane ed Espedito Lombardi oltre al soprintendente archivistico e bibliografico della Liguria Francesca Imperiale insieme a Francesca Mambrini, il curatore della mostra Stefano Giuseppe Pirero e Daniela Marchi dell’ufficio Turismo Cultura del Comune di Taggia.

Anche dalla Sovrintendenza hanno sottolineato l'importanza e la rarità dell'iniziativa dal Comune di Taggia nel condividere il proprio 'tesoro' con la cittadinanza e gli appassionati. Molte realtà della zona, infatti, posseggono archivi storici di grande valore ma non è così diffusa la cultura della condivisione e della mostra.

Nei prossimi giorni il Comune di Taggia si attiverà anche per coinvolgere le scuole della zona nelle visite alla mostra 'Un Tesoro di Pergamene'.