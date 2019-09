Riva Ligure: dopo il rinvio di sabato, ieri sera la 'Cena de San Muissiu', anche Sindaco e Assessori al 'servizio' delle associazioni (Foto)

Una serata tutti insieme, tra associazioni del territorio, amministratori e semplici cittadini di Riva Ligure, per raccogliere fondi proprio per le associazioni e consentire loro di organizzare appuntamenti in futuro.

Una consuetudine, quella rinviata da sabato scorso a ieri per il maltempo, con la cosiddetta ‘Cena de San Muissiu’ ovvero la ‘Cena di San Maurizio’ che si svolge nelle vie centrali del piccolo centro rivierasco, tra piatti prelibati, risate ed i ricordi del passato. Un evento di beneficenza tradizionale e particolare che coinvolge le associazioni locali e che si doveva svolgere sabato ma, le piogge che hanno colpito l’intera provincia, hanno consigliato il rinvio a ieri sera.

Via Nino Bixio è stata allestita per l’occasione e le associazioni hanno lavorato per preparare il menù che, alla modica cifra di 15 euro, ha proposto: spaghetti all’Amatriciana, porchetta e patate ed un dolce alla crema per chiudere la serata. La particolarità della cena è quella che, oltre ai volontari delle associazioni, si propongono come ‘camerieri’ anche il Sindaco Giorgio Giuffra, la Giunta ed i Consiglieri comunali, in totale spirito cameratesco per garantire un introito alle associazioni, che poi investono il tutto negli appuntamenti che vengono organizzati a Riva Ligure.

Hanno partecipato circa 250 persone, con via Nino Bixio letteralmente invasa da tavoli e sedie per un totale di circa 3.000 euro incassati. Ora, tolte le spese ‘vive’ per l’acquisto del cibo, tutto verrà diviso tra le associazioni. A parte la beneficienza è stata comunque una bella serata di incontro, con la presenza dell’Amministrazione e, sotto le stelle un modo per socializzare tra i cittadini.