Bordighera: al via la nutrita programmazione per l'anno 2019-2020 a cura del coro 'Troubar Clair'

Il Coro “Troubar Clair” annuncia una nutrita programmazione per l’anno musicale 2019-2020. Tra le proposte artistiche c’è ‘Natale sotto il ponte’ con il programma presentato da Mario Molinari: “Da venerdì prossimo riprendiamo a costruire un ponte fatto di voci. Procederemo a tappe. La prima per cantare il Natale con un piccolo repertorio che rispecchia lo spirito del Troubar Clair, spirito raffigurato da un ponte che fa incontrare il colto e il popolare, l’antico e il moderno, Quaresima e Carnevale. Dopo Natale continueremo con un repertorio profano. Se ti piace l’idea porta la tua voce alla sala prove di San Rocco a Vallecrosia per condividere quest’idea con vecchi e nuovi coristi”.

Continuano anche gli appuntamenti con l’Opera che il Coro “Troubar Clair” ha eseguito lo scorso anno in prima assoluta alla Chiesa di San Lorenzo Maggiore a Napoli e alla Basilica papale di San Paolo fuori le mura a Roma sotto la bacchetta del compositore newyorkese, Michael John Trotta. Prossimamente in programma la prima assoluta in Francia: sabato 23 novembre alle 18 alla Cattedrale di Grasse. L’Opera vedrà protagonisti il Coro “Troubar Clair”, la Giovane Orchestra “Note Libere” e i solisti Chiara Falchi e Dario Amoroso sotto la direzione di Cristina Orvieto. Sotto l’ultima versione del Concerto del 1° luglio a Finalpia (Sv).

La Messa sinfonica dell’alba ‘Sunrise Mass’ per Coro e Orchestra d’archi del compositore norvegese Ola Gjeilo, Opera che il Coro “Troubar Clair” ha cantato nel 2016 alla prestigiosa Carnegie Hall di New York sarà ripresa e riproposta dopo qualche anno invitando le voci nuove che vorranno intraprendere lo studio di questo affascinante brano insieme alla Giovane Orchestra ‘Note Libere’. Sotto una versione del coro: