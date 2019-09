Ventimiglia: pulizia del Roya eseguita in maniera non corretta, i Carabinieri Forestali multeranno la ditta

Verranno elevate alcune sanzioni, tra i 600 ed i 2.000 euro, per l’errato intervento della ditta incarica dal Comune di Ventimiglia, per la pulizia del fiume Roya.

Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali sono intervenuti alla foce del fiume per alcune presunte irregolarità, commesse nel corso della pulizia del greto dello stesso, nell’ambito della messa in sicurezza in previsione delle piogge autunnali e per la ormai imminente apertura del parcheggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti su alcune segnalazioni di cittadini, per il taglio di alcuni arbusti che, invece, sarebbero dovuti rimanere per la salvaguardia degli animali che vivono sul fiume. I Carabinieri si sono presentati ieri in Comune, dopo aver visionato la situazione sul fiume ed hanno preso atto che i lavori fossero stati autorizzati. Dopo i controlli più dettagliati è stato appurato che il taglio non è stato eseguito correttamente e non sono state distinte le varie specie presenti.

La sanzione verrà irrorata alla ditta che si è occupata del lavoro. E’ importante che gli interventi vengano eseguiti in maniera corretta per non deturpare la flora presente alla foce dei fiumi e dei torrenti, spesso fondamentale per la vita della fauna presente ma anche per la sicurezza generale.