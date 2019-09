Sanremo: processo per induzione e sfruttamento della prostituzione al Piper, in aula il teste Sarnataro

Il pentito Alessandro Sarnataro è stato ascoltato questa mattina nell’ambito del processo per traffico di droga e prostituzione che vede imputati Stefano Amanzio, Giovambattista Di Fuccia, Giuseppe Pappalardo e Pasquale Galantuomo, già coinvolti in un maxi processo che la Procura di Imperia ha scisso in più tronconi, originariamente partito per presunte estorsioni ai porteur del Casinò di Sanremo.

Oggi Sarnataro ha raccontato di aver conosciuto Amanzio nell’ambito del traffico di stupefacenti. Il testimone, in merito al presunto sfruttamento e induzione della prostituzione, ha spiegato di aver avuto una relazione sentimentale con una ragazza rumena che lavorava all’interno del Piper di Sanremo. In una delle udienze precedenti, lo stesso Sarnataro aveva dichiarato che la ragazza fosse una prostituta, confermandolo anche oggi. La rumena, sentita in aula dopo una richiesta di rogatoria, non ha confermato di essersi prostituita. Lo aveva però detto in fasi di indagini agli investigatori di Polizia Giudiziaria.

Il Pm, Antonella Politi, ha chiesto a quel punto di acquisire il verbale di sommarie informazioni raccolte dalla Pg, ma su questo c’è stato opposizione da parte degli avvocati difensori degli imputati. Sarnataro ha fatto altri nomi di presunte ragazze che si sarebbero prostituite al Piper, per cui le varie difese hanno chiesto ulteriori rogatorie perché vengano sentite in aula. Secondo la ricostruzione del teste, le ragazze, una decina, sarebbero arrivate in Italia con la promessa di fare le ballerine, e poi segregate in uno stanzino che si troverebbe in un sottoscala dietro al Casinò e fatte prostituire al Piper.

Il teste ha raccontato che non appena ha saputo che la ragazza con cui aveva una relazione era rimasta incinta si sarebbe offerto di farla uscire dal giro di prostituzione, portandola a Napoli, città di origine di Sarnataro, e poi facendola tornare in Romania. Sarnataro ha infine parlato di minacce che avrebbe subito sua moglie da uno degli imputati a processo. L’udienza è stata rinviata all’8 ottobre e poi al 22 per la discussione. Gli avvocati difensori sono Luca Ritzu, Salvatore Sciortino, Mario Ventimiglia e Giorgia Trucchi.