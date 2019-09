Imperia: un Tenente Colonnello da Torino per il Comando della Compagna Carabinieri, arriva Pierluigi Giglio

Il 5 settembre il Tenente Colonnello Pierluigi Giglio ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Imperia, sostituendo nell’incarico il Maggiore Giovanni Diglio, trasferito in un'altra sede.

L’Ufficiale, quarantasettenne siciliano, è sposato ed ha tre figli. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo, dopo una breve esperienza nel settore forense, nel 1998 si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri quale 'Ufficiale di complemento'.

Ha prestato servizio sia nell’organizzazione addestrativa sia in quella territoriale: fino al 2000 è stato comandante di plotone alla scuola Allievi Carabinieri di Iglesias; dal 2001 al 2007 ha retto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, per poi proseguire (fino al 2013) con l’incarico di comandante del Nucleo Investigativo della stessa provincia siciliana. Dal 2013 al 2015 ha proseguito con lo stesso incarico investigativo a Perugia, per poi essere trasferito a Torino, presso la storica caserma 'Cermaia', sede della scuola Allievi Carabinieri, dove ha svolto l’incarico di Comandante Compagnia e docente di Tecniche Investigative.