Autopsie 'fantasma': sull'appello del processo a Simona Del Vecchio dovrà esprimersi la Corte Costituzionale

E’ stato rinviato al 25 febbraio il processo d’Appello nei confronti dell'ex dirigente della struttura complessa di medicina legale dell’Asl 1 Imperiese, Simona Del Vecchio (difesa dall'avvocato Marco Bosio), condannata a 6 anni e 6 mesi a marzo 2018, per la vicenda delle cosiddette autopsie fantasma, l’inchiesta della Guardia di Finanza che aveva di fatto smantellato la struttura.



La Corte Costituzionale è stata infatti investita da alcuni tribunali, per quanto riguarda il reato di peculato, il principale per cui è stata condannata la dottoressa Del Vecchio. La Corte dovrà infatti esprimersi sulla sospensione della pena, eliminata dalla cosiddetta 'Spazzacorrotti', la nuova legge in materia di giustizia varata dal precedente governo. Se la Corte deciderà di modificare quel passaggio, le pene per quanto riguarda il peculato saranno sospese, e con queste gli ordini di carcerazione.



Per Simona Del Vecchio, in primo grado era arrivata anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed il pagamento di una provvisionale da 80mila da versare all'Asl oltre ad un risarcimento civile che dovrà essere quantificato successivamente. Per l'imputata anche il sequestro dei certificati ed il pagamento delle spese di rappresentanza all'asl quantificate in 4.200 euro circa. La sentenza di primo grado è stata pronunciata dal collegio di Imperia, costituito dai giudici Donatella Aschero, Caterina Lungaro e Laura Russo, al termine di una camera di consiglio durata quasi due ore.

La dottoressa Del Vecchio era accusata di falsità ideologica, peculato e truffa ai danni dello Stato. Il rinvio è stato deciso in quando la Corte Costituzionale deve intervenire in ordine alla questione del peculato normale. L’appuntamento con la sentenza d’Appello, quindi, è rinviato di alcuni mesi.