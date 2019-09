Sanremo: dopo lo stop per la mancanza di una fornitura, i lavori per la rotonda della Foce sono pronti a ripartire

Negli ultimi giorni sono arrivate alla nostra redazione diverse segnalazioni in merito allo stop dei lavori per la realizzazione della rotonda della Foce. Abbiamo quindi effettuato le opportune verifiche per capire come mai da qualche giorno il cantiere sia fermo.

È emerso che i lavori si sono fermati per via di una fornitura che tardava ad arrivare e che, secondo programma, dovrebbe essere disponibile nel giro di qualche giorno. Secondo i responsabili del cantiere i lavori potrebbero riprendere proprio entro questa settimana per la fase conclusiva dell'intervento che il quartiere attendeva da anni.

Nei mesi scorsi si è discusso molto della rotonda e dei suoi costi ma, a onor del vero, il suo arrivo ha snellito non poco il traffico in zona Foce. Da sempre, infatti, nei periodi di alta stagione il quartiere rimaneva ostaggio di lunghe code per via di un'intersezione mai regolata con corso Inglesi e strada Solaro. Ad oggi restano diverse criticità legate al traffico, sia nel quartiere che in altre zone di Sanremo, ma intanto la rotonda della Foce è stato un primo passo.

I lavori del progetto portato avanti dal Comune di Sanremo non prevedono soltanto la realizzazione della rotonda, ma anche degli spazi vicini dedicati ai pedoni e di quelli vicino al piccolo parco giochi del quartiere. Inoltre hanno previsto anche lo spostamento dei cavi del filobus per permettere un passaggio più agevole ai mezzi pubblici elettrici.

Qualche lamentela è piovuta anche per lo stop ai lavori al 'Franco Alfano' ma si è trattato di un fermo concordato per evitare rumori, vista la vicina presenza dell'hotel Royal. Gli interventi del primo lotto riprenderanno ad ottobre mentre oggi scadono le offerte per il secondo lotto, ovvero gli interventi che concluderanno l'auditorium che, quindi, tornerà ad essere fruibile.