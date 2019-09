L'Associazione 'Stellaria' conclude una stagione estiva davvero ‘stellare’

Ieri, con l’Equinozio d’Autunno si è conclusa anche la stagione estiva dell’Associazione Stellaria, impegnata da anni nella divulgazione e nella didattica dell’astronomia in tutto il Ponente Ligure.



"Sono stati ben 27 gli eventi svolti da Giugno a Settembre che hanno permesso a centinaia di persone di scoprire le meraviglie del cielo stellato e del territorio del Ponente Ligure.

Un ‘tour’ che anche in questo 2019 ha portato i telescopi dell’associazione dalle quote più elevate, con le ormai tradizionali ‘Cene con le Stelle’ all’Agriturismo ‘Il Rifugio’ di Colle Langan e l’annuale appuntamento a Bajardo, al mare, con eventi a Bordighera, Ospedatelli, Sanremo, Arma di Taggia, passando per i piccoli borghi dell’entroterra come Costarainera e San Biagio della Cima.



La stagione estiva si è conclusa con le tre mattine dedicate al Sole alla Meridiana della Visitazione di Perinaldo, ricordando la Professoressa Marina Muzi, socia fondatrice di Stellaria, scomparsa nel luglio del 2018.

È stata anche l’occasione per presentare il libro di Giancarlo Bonini dedicato proprio alla costruzione della grande meridiana a camera oscura realizzato nel Santuario di N.S. della Visitazione nel 2007 e alla cui realizzazione Marina si era fortemente impegnata e dedicata.



Il grande successo riscontrato, con molti appuntamenti andati sold-out, dimostra come l’astronomia possa unirsi allo sviluppo turistico e del territorio offrendo una proposta originale e dalla grande importanza culturale.

Sempre con gli occhi rivolti verso il cielo Stellaria sta preparando i nuovi eventi, primo appuntamento il prossimo Sabato 5 Ottobre a Ospedaletti, presso ‘La Piccola’ (ex-scalo merci) in occasione della Notte Internazionale della Luna. Dalle ore 21 conferenze, realtà virtuale e osservazioni dal vivo attraverso i telescopi dedicate al nostro satellite".



Per restare sempre aggiornati sulle attività di Stellaria: http://www.astroperinaldo.it/