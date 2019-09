Deliberata dall'Automobil Club del Ponente l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club del Ponente Ligure, nella seduta del 5 settembre scorso, ha deliberato l'apertura delle procedure di elezione dei componenti degli organi sociali e l'indizione di apposita assemblea elettiva di cinque componenti del Consiglio Direttivo di cui uno riservato al rappresentante delle tipologie speciali e due effettivi del collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2020/2023.

L’assemblea elettiva si terrà sabato 14 dicembre alle 10.30 per le operazioni di voto, che saranno parimenti svolte presso i seggi costituiti presso le sedi operative di Sanremo e Savona, fino alle 14.30. Il termine ultimo di presentazione delle liste da parte dei soci è mercoledì 20 novembre alle 12, presso la sede legale dell’Automobile Club del Ponente Ligure, in via Tommaso Schiva ad Imperia.