Bordighera: problemi della città alta, dopo Giuseppe Trucchi interviene il residente Giancarlo Pignatta

“Ho letto con piacere l’articolo di oggi su Sanremo News, che informava del tuo intervento per verificare lo stato in cui versa la così nominata “Pietra Preziosa” (il Paese Alto) che, vista da estemporanei commensali, e così presentata da interessati esercenti, deforma una visuale d’insieme che chi abita all’interno delle mura vede assai meno pregiata”.

Interviene in questo modo il nostro lettore Giancarlo Pignatta che risiede a Bordighera alta, dopo l’intervento di questa mattina del Consigliere di opposizione Giuseppe Trucchi. “Quello che hai verificato e toccato con mano – prosegue - è solo una minima parte di quello che non funziona e su cui occorrerebbe intervenire per trasformare davvero il centro storico in un formidabile punto di forza della Bordighera turistica”.

“Ai cittadini che ti hanno contattato – termina Pignatta - e che finalmente hanno fatto sentire la loro voce, chiedo di coalizzarsi per dei momenti non sterili di partecipazione civile, magari stimolando enti ed associazioni che sul territorio già operano e per confrontarsi (forti di una diversa autorevolezza) con l’Amministrazione. Ti ringrazio per l’interessamento che hai riservato Au ‘Paise’.”