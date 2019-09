Anche il nord Europa sceglie Badalucco: la consigliera Laigueglia "Possiamo essere un paese turistico, puntiamo a destagionalizzare"

L'estate a Badalucco è stata caratterizzata dagli arrivi di turisti francesi, tedeschi ed a sorpresa anche scandinavi. Il significativo dato emerge dall'infopoint del paesino e viene confermato da Giuseppina Laigueglia, consigliere comunale con incarico al turismo e manifestazioni.



“E' un dato molto interessante e che potrebbe anche aprire ad ulteriori ragionamenti in un'ottica di strategia per il futuro. - spiega - Badalucco oggi è un paese prevalentemente agricolo ma noi stiamo lavorando per renderlo il più attraente possibile, per incentivare il turismo”.



Chi sceglie di venire a soggiornare a Badalucco? “Stranieri ma anche tanti italiani, coppie giovani e famiglie. Abbiamo un turismo diversificato, di giornata, con persone che sono attirate dalla visita al nostro centro storico ma c'è anche chi sceglie di soggiornare per più giorni, trovandosi in una posizione strategica, a pochi minuti dal mare e dalla montagna. - analizza la consigliera Laigueglia - In più, sul nostro territorio comunale sono presenti numerose strutture ricettive e diversi locali che rendono l'offerta turistica ancora più interessante".

Montagna, mare ma anche il torrente Argentina. “Certo. Da quando ci siamo insediati abbiamo capito che una importante risorsa poteva essere proprio il corso d'acqua principale della vallata ed i laghetti. Il nostro borgo gode di numerose anse, piccole oasi facilmente raggiungibili e che offrono sufficiente spazio per tutti. Qui si può vivere l'esperienza dell'outdoor grazie anche ai sentieri che piano piano stiamo riattivando”.



Badalucco recentemente si è aperto anche al mondo dei social network. “Era un'importante opportunità. Oggi bisogna saper comunicare attraverso questi canali. - sottolinea Laigueglia - Abbiamo iniziato a sperimentare pubblicando post di sponsorizzazione degli eventi anche in lingua inglese. In valle Argentina non lo fa nessuno ma se vogliamo rivolgerci agli stranieri, turisti e non, bisogna anche aprirsi in in questa direzione”.



Quindi il bilancio di fine estate è positivo? “Direi proprio di sì. Certo, si può sempre migliorare. Teniamo presente che ci siamo insediati in Comune ad estate iniziata e quindi è stato fatto il possibile con i mezzi che abbiamo trovato. Intanto una soddisfazione importante l'abbiamo avuta dal calendario delle manifestazioni che ha messo a disposizione della popolazione e dei turisti un'offerta adatta a tutti. Per questo ci tengo a ringraziare le tante associazioni, i locali e gli imprenditori del territorio perchè hanno offerto collaborazione e sono state fondamentali per garantire la buona riuscita di eventi ed iniziative. Quindi, grazie a: I Cugini dei Sentieri, a Punto Diffusione, la Banda Santa Cecilia, Pro Loco, ASD Badalucco e UpArte”.



Che cosa pensate di realizzare per la prossima stagione? “Non bisognerà aspettare il 2020. Abbiamo già diversi appuntamenti in calendario in autunno. Dopo le 'Due Giornate della Bellezza' con la premiazione anche degli orti del paese, il prossimo mese ci attende la 'Passeggiata tra gli olivi' il 27 ottobre.

Per quanto riguarda l'anno prossimo, stiamo già lavorando al nuovo calendario manifestazioni coinvolgendo numerose realtà del nostro paese. Sono sicura che un ruolo importante lo avrà il tavolo del turismo ed il confronto già attivo tra l'amministrazione comunale, le associazioni e le attività produttive. Nel prossimo futuro mi piacerebbe iniziare ad attuare una programmazione per destagionalizzare il turismo e mettere in rete le strutture ricettive, in modo da avere sempre conto di disponibilità e posti letto presenti in paese. Le idee non ci mancano ed abbiamo tutto quello che serve” - conclude la consigliera Laigueglia.