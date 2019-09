Sanremo: aiuole di San Martino vicino al soggiorno militare diventano un Wc per i cani, la protesta (Foto)

Un nostro lettore, A.G., ci ha scritto in relazione alla situazione di forte degrado del quartiere San Martino, dietro soggiorno militare:

“L'aiuola è diventato un WC per cani ormai da anni. Nonostante le varie segnalazioni a Polizia Municipale e URP la situazione non ha fatto altro che degenerare. La cosa che più mi preoccupa è l'abitudine che ormai hanno fatto gli abitanti e i frequentatori della zona (oltre ovviamente agli incivili che causano tutto questo!). Ogni giorno parcheggiare la macchina per andare a lavorare e vedere questo scempio è diventato inaccettabile. Chiedo un aiuto per rendere pubblica una vergogna che Sanremo non merita”.