Chiusavecchia; canile ''Gli Ulivi'' questa settimana cerchiamo una casa per Diana

Diana è un breton, taglia piccola, di 5 anni, è arrivata in canile questo settembre. Il suo padrone essendo anziano e malato non riusciva più ad occuparsi di lei, per cui ora cerca una nuova casa. È una cagnolina dolce ed affettuosa, impossibile non amarla!

Per Diana cerchiamo una famiglia che le dia tutto l’amore di cui ha bisogno, facendole dimenticare questa brutta parentesi.

Venite a conoscerla al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia), Diana vi sta aspettando.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547