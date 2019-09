Ventimiglia: giovani organizzano un giaciglio per dormire all'ingresso del mercato, intervento della Polizia (Foto)

Intervento della Polizia, quest’oggi di prima mattina di fronte al mercato di Ventimiglia. Alcuni passanti hanno notato la presenza di giovani che si erano organizzati un giaciglio per dormire con una serie di cartoni ed hanno avvertito le forze dell’ordine.

Sono intervenuti gli agenti del vicino Commissariato che hanno svegliato i giovani e li hanno mandati via, anche per consentire l’apertura del mercato stesso. Ora i giovani verranno identificati. Non è da escludere che possa trattarsi di migranti da poco arrivati nella città di confine.