Ventimiglia: è mancato Franco Pirazzoli stimato socio del Tennis Club

Nacque in Romagna il 20 agosto 1944. Al termine degli studi si arruolò in aeronautica e dopo vari trasferimenti venne destinato al Centro di controllo aereo di Andora (Savona).

Buona parte della sua carriera si svolse in quella sede dove raggiunse il grado di Maresciallo Maggiore.

Con gli anni andò in pensione e per molto tempo collaborò con la moglie, la signora Carla, nella conduzione di un noto ristorante di Ventimiglia.

Amante dello sport in genere e del tennis in particolare, durante il tempo libero non disdegnava di partecipare ai tornei che si organizzavano di volta in volta in varie località liguri.

Socio stimato del Tennis Club cittadino, si distinse per capacità organizzative, assumendo per molti anni incarichi di fiducia e la gestione molto impegnativa della Segreteria. Straordinario belottista, nel Club lascia un grande vuoto tra i soci e gli amici.