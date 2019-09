Ritrovati nella zona di Saorge in Francia i due fungaioli di Camporosso dispersi da ieri a Gouta

Sono stati trovati intorno a mezzogiorno, nella zona di Saorge, in Francia, i due fungaioli di Camporosso che erano dispersi da ieri. I due si erano avventurati ieri in montagna, nella zona di Gouta e, nella serata non avevano fatto rientro. La figlia dei due coniugi, di 62 e 64 anni, ha dato l’allarme.

Da ieri pomeriggio hanno setacciato la zona attorno al punto dove era posteggiata la loro auto da una serie di squadre del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco ed alcuni Volontari. Erano presenti i Vigili di Ventimiglia e gli uomini del Soccorso Alpino della città di confine, Pieve di Teco e Finale Ligure, insieme alla Croce Rossa di Sanremo per un totale di 15 uomini oltre a due unità cinofile.

I due sono stati ritrovati e sembrano stare bene. Si erano persi ed erano finiti in territorio francese. Hanno trascorso la notte all’addiaccio ed ora verranno rifocillati e saranno visitati per verificare le condizioni di salute che, a prima vista, sembrano buone.