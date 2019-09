Ventimiglia: Giardini Botanici Hanbury sempre al top su Tripadvisor, le Calandre scendono dal podio

Si chiude l’estate 2019 ed è tempo di bilanci per le località ponentine più amate dai turisti. In epoca ‘smart’ tutto viaggia via web e il mondo del virtuale è un ottimo termometro per verificare il gradimento dei viaggiatori. Così la classifica di Tripadvisor è uno dei punti di riferimento anche per le nostre località. Quali sono state le mete più apprezzate dai viaggiatori 2.0 nella zona di Ventimiglia?

Il primo posto della classifica è a dir poco indiscutibile: vincono a mani basse i Giardini Botanici Hanbury con una media di 4 ‘stellette’ su cinque in un totale di oltre 700 recensioni. Una media di tutto rispetto. La maggior parte visitatori che poi hanno lasciato un commento si sono detti a dir poco estasiati, ma in mezzo c’è anche qualcuno che lamenta la scarsa manutenzione e la carenza di fiori. Piccole pecche alle quali rimedia una vista mozzafiato e un ambiente paradisiaco.

Al secondo posto c’è il vivaio ‘Cactusmania’, mentre sul terzo gradino del podio sale la Cattedrale di Santa Maria Assunta, perla del centro storico.

La prima sorpresa arriva proprio scorrendo la classifica oltre le prime tre posizioni: la spiaggia delle Calandre, punto di riferimento per generazioni di ventimigliesi, sono solo al quarto posto. Anche le Calandre hanno una media di quattro ‘stellette’ su cinque, ma il numero dei commenti si ferma a poco più di 200.

Poi, scorrendo la classifica, troviamo: la città vecchia, il Museo Preistorico dei Balzi Rossi e il Mercato del Venerdì.