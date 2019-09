Vallecrosia: mercoledì sera alla sala Polivalente l'assemblea pubblica sul progetto di videosorveglianza

Mercoledì sera alle 19, alla sala polivalente comunale 'Giacomo Natta' in via Colombo (solettone Sud), si parlerà del tema 'Progetto videosorveglianza... città sicura'. Il Sindaco Armando Biasi spiega: "Da oltre un anno abbiamo deciso di incontrare i cittadini e creare un confronto sulle scelte strategiche che riguardano il futuro di Vallecrosia. Nel mese di settembre abbiamo deciso di parlare di sicurezza e videosorveglianza, in quanto è in corso il bando pubblico per l'affidamento dei lavori per il posizionamento dell'impianto di videosorveglianza. Quotidianamente veniamo sollecitati dai cittadini ad impegnarci per garantire alla popolazione sicurezza e protezione, a tal fine, riteniamo sia indispensabile dotarsi di mezzi e tecnologia moderna per monitorare la nostra città".