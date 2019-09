Terzorio è il Comune con il più alto tasso di persone che hanno ottenuto in Italia il reddito di cttadinanza

Va al Comune di Terzorio, in provincia di Imperia, la palma di quello con il numero di beneficiari più alto di tutta Italia. Si tratta di un indagine svolta come sempre dal ‘Sole 24 Ore’ che ha evidenziato come le incidenze superiori alla media si concentrano soprattutto nelle regioni del Sud, soprattutto la Calabria mentre è il Trentino quello con segni più negativi.

Nella nostra provincia, come dicevamo, è Terzorio il capolista con il 9,2% di chi è fuori dal mercato del lavoro che ha ottenuto il reddito di cittadinanza, seguito da Vessalico con l’8,9%. C’è poi Imperia, il capoluogo, con l’8,1, Prelà con il 7,9, Badalucco e Cesio con il 7,6, Sanremo con il 6,5. Il più basso Lucinasco con l’1,1.