Ospedaletti: perde la cagnolina fuggita dal giardino ma trova tante 'anime buone' che l'aiutano a ritrovarla

Una nostra lettrice, Antonella Marchetto, ci ha scritto per ringraziare pubblicamente le gentili persone che, ieri sera tra le 19 e le 20, si sono prodigate per aiutarla a riprendere la sua cagnolina ‘Amelie’, che era scappata dal giardino di via Cesare Battisti:

“La cagnolina era stata persa in zona corso Regina Margherita, via Vallegrande e circuito di Ospedaletti (zona scuole elementari). Ho trovato persone gentilissime e, senza il loro aiuto, non sarei riuscita a ritrovare Amelie. Tra l’altro la cagnolina ha avuto i cuccioli non da molto ed era importantissimo ritrovarla”.