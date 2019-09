Oggi pomeriggio la cantante Aida Cooper sulle frequenze di Radio Onda Ligure 101

Lo scorso 20 settembre Aida Cooper ha pubblicato il suo nuovo album “KINTSUGI Amica Mia” dedicato a Mia Martini.



Oggi pomeriggio alle 15 e 10 circa, la cantante piacentina, che nel 1989 aveva partecipato anche al Festival di Sanremo, interverrà sulle frequenze di Radio Onda Ligure 101.



Sarà un’occasione per parlare del disco nuovo, che vede la direzione artistica di Ivano Zanotti con la supervisione di Loredana Bertè e contiene nove brani scelti dal grande repertorio di Mia Martini (uno dei quali interpretato proprio con Loredana Bertè) e un inedito scritto per Aida da Maurizio Piccoli, storico autore delle sorelle Bertè.



Sarà possibile ascoltare l’intervista anche on line sul sito www.ondaligure.it