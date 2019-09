Imperia: raccolta fondi per sostenere l'associazione 'Garabombo', al via la Lotteria. Estrazione il 12 ottobre

Prosegue la campagna di raccolta fondi per sostenere le attività dell'associazione ‘Garabombo l'Invisibile’ e delle sue botteghe. Dopo l'appello ‘Costruttori di sogni cercasi!’, che sta già dando i suoi preziosi frutti, è ora l'ora della ‘Lotteria di Garabombo!’.

“Una semplicissima lotteria con dei premi – evidenzia ‘Garabombo’ - ma come nel nostro dna, premi che parlano di un mondo diverso possibile, un mondo che unisce diritti rispetto dell'ambiente ed economia, e siccome che siamo in un territorio che vuole nel turismo il traino della nostra economia, allora noi parliamo di #turismoresponsabile".

I premi saranno:

1° - Weekend in barca a vela tra Liguria e Costa Azzurra con Flash Vela d'Altura

2° - Scappatelle di Natura – EquoTube Week end di turismo responsabile

3° - Whale Watching e Tour Gallinara con la Coop. Costa Balenae Whale and Nature watching

4° - Escursione Naturalistica con Liguria Arte e Natura

5° - Whale Watching con Corsara Whalewatch Imperia

6° - Cena al Rifugio Pian dell'Arma

7° - Cena presso Ristorazione in Barca PingOne

8° - EquoGusto – Equotube

9° - Uscita di Snorkeling con la Coop. Costa Balenae

10° - Cesto Prodotti Equo & Solidali

Tutti i premi sono per due persone ed il costo dei biglietti è di 2 euro. I numeri saranno estratti il 12 ottobre alle 16.30, durante lo svolgimento della manifestazione che si tiene presso la ‘Bottega di Garabombo’, in via Cascione 55.