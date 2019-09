Cervo: macro fotografia, gli splendidi scatti di Marcello Nan alle farfalle ed agli insetti nei giardini (Foto)

Il fotografo Marcello Nan ci ha inviato alcuni suoi scatti di insetti comuni nei prati e nei giardini di Cervo:

“Mi sembrano immagini interessanti perchè colgono questi animali in volo con la tecnica fotografica ‘macro’. Com'è noto macrofotografia, una delle specialità più affascinanti e complicate della fotografia. Affascinante perché permette di ingrandire e vedere particolari dei soggetti invisibili a occhio nudo; complicata per l'uso della luce e della messa a fuoco. Per ottenere immagini macro efficaci occorre ovviamente dotarsi di una fotocamera attrezzata con un teleobiettivo che consenta una ripresa ravvicinata senza ‘disturbare’ il soggetto inquadrato. Per la luce si possono utilizzare lampade o flash, ma nel mio caso grazie al sole della Liguria non ho dovuto utilizzare nessun genere di illuminazione artificiale. Per la messa a fuoco si deve tener conto della profondità di campo molto ridotta in queste foto e sarebbe utile anche un cavalletto stabile”.

Nelle foto si possono osservare i ‘lineamenti’ di una libellula con i suoi circa 28.000 occhi... e quelli composti della cavalletta che ricompongono le immagini a 360 gradi. La sfinge del galio o sfinge colibrì diffuso in Eurasia e Nordafrica. Questo curioso insetto passa con estrema rapidità da un fiore all'altro senza mai posarsi: resta in volo librato su di essi per pochi secondi battendo velocemente le ali ad una frequenza di 70-80 volte al secondo, al pari dei colibrì più piccoli e protendendo la lunga spirotromba verso i fiori per suggere il nettare, analogamente ai colibrì. Fino all'elegante farfalla bianconera ‘Podalirio’, che possiede un’apertura alare compresa tra i 64-90 mm.