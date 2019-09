Sanremo: parcheggi in zona ce ne erano ma l'automobilista maleducato è sempre a caccia di parcheggi 'creativi' (Foto)

La rotonda ai giardini Vittorio Veneto è spesso oggetto di parcheggi 'creativi', in particolare quando nella zona è difficile trovare un posto libero per le auto. Ma, ieri sera, complice anche il cattivo tempo che ha sconsigliato a molti di uscire di casa, i luoghi dove parcheggiare (anche gratuitamente) non mancavano.

Eppure il proprietario dell'auto fotografata voleva probabilmente averla vicina al luogo dove ha trascorso la serata e, quindi, ha deciso di parcheggiarla proprio sopra la rotonda. Una maleducazione, quella degli automobilisti che, purtroppo come confermato ieri sera, non conosce confini.