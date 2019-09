Ventimiglia: parcheggio sul Roja, il Sindaco Scullino risponde al consigliere Ioculano "Se il PD si metterà contro allora chiuderà, ma lo dovrete spiegare ai cittadini

“Gentile consigliere Ioculano aveva ragione chi mi diceva che per te la politica è più importante della tua città, non volevo crederci.” Si rivolge così il primo cittadino di Ventimiglia Gaetano Scullino al suo predecessore che ha espresso le sue perplessità in merito all’apertura del parcheggio alla foce del Roja.

“Capisco che tu sia già in campagna elettorale per le elezioni regionali - continua Scullino - ma ostacolare a tutti i costi l’apertura del parcheggio sul Roja, ti farà perdere voti. I cittadini di Ventimiglia, come hai recentemente visto, sanno scegliere chi ama la città e non sono interessati a chi per questioni di partito o solo di voti la vuole affondare.

Per quanto riguarda l’apertura dei parcheggi su aree ferroviarie attraverso ordinanza, spero sia solo una battuta mal riuscita, altrimenti sarebbe grave. Comunque non preoccuparti, la mia Amministrazione darà a Ventimiglia i parcheggi sulle aree ferroviarie, salvo che tu non ti voglia mettere contro anche ad essa. Avevi detto in Consiglio comunale che avresti appoggiato le iniziative utili per Ventimiglia, ti chiedo di collaborare per il parcheggio sul Roja, se il Partito Democratico si metterà contro allora chiuderà, ma lo dovrete spiegare poi ai cittadini.”