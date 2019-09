Ventimiglia: il consigliere Ioculano risponde a Gaetano Scullino "Questa uscita del parcheggio nel Roja è un falso e una presa in giro per i cittadini"

"Sindaco, io non sono contro il parcheggio, anzi. Io sono contro le speculazioni e chiedo che si riporti la discussione sul merito, la politica non c'entra." Enrico Ioculano controbatte al Sindaco Gaetano Scullino sempre in merito al parcheggio sul Roja.

"Ventimiglia ha bisogno di parcheggi - aggiunge - la mia amministrazione ci ha lavorato dando alla città più di 200 nuovi parcheggi: dal Corsaro Nero, a Nervia dalla scuola, i parcheggi temporanei ma fruibili dell'ex taverna. Il discorso è molto semplice: la Capitaneria e gli uffici competenti, ora sotto la Regione, hanno sempre posto il veto su quel motivi di sicurezza. Se ora, dal Suo insediamento, sono cambiate le cose, bene, sono contento per Ventimiglia, ma assicurandole che fino al 26 maggio nulla era cambiato - altrimenti anche noi avremmo fatto come Lei - per forza di cose, questa uscita del parcheggio nel Roja è un falso e una presa in giro per i cittadini."

L'ex Sindaco sostiene che così si stiano alimentando false speranze. promesse che non possono essere mantenute: "Non è Ioculano o il PD che non le farà aprire il parcheggio - conclude - saranno la legge, gli enti regionali e le forze dell'ordine. E lei lo sa."