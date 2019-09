Gazebo della Lega, Rixi: “In tutta la Liguria raccolte 4mila firme contro il governo delle poltrone”

“Nonostante l'allerta meteo di oggi, che ha costretto a non effettuare molti gazebo, con oltre 4mila firme raccolte in tutta la Liguria possiamo dire con grande soddisfazione che abbiamo centrato un risultato straordinario contro il governo delle poltrone, dei servi di Bruxelles, delle tasse e dell'invasione. Un enorme grazie a tutti i militanti che sono stati presenti ai banchetti e ai tantissimi cittadini che con la loro firma hanno detto chiaramente al nostro Capitano di non mollare e no al governo degli inciuci”.

Lo dichiara il deputato della Lega e segretario regionale Liguria Edoardo Rixi.