Camporosso: installati sei pannelli led per comunicare con la cittadinanza e diramare le allerte meteo

Sono sei i pannelli led che sono stati installati a Camporosso e che derivano da due convenzioni siglate dall’Amministrazione con la Expo Led Group e l’Ops Group. Nessun costo per il comune, sulla base di un accordo che consentirà a quest’ultimo di utilizzare gli schermi elettronici per promuovere le manifestazioni cittadine e, soprattutto, diramare le allerte meteo.

Quattro sono già stati installati davanti al cimitero, alla rotonda del ponte dell’Amicizia, al confine tra Camporosso e Ventimiglia e nelle Braie. Nei prossimi giorni ne sarà installato un quinto sull’Aurelia, all’altezza dei giardini. In questo caso la convenzione consente al comune di utilizzare una pagina pubblicitaria, dedicata principalmente alla promozione delle manifestazioni; in caso di allerta meteo i led saranno utilizzati per tenere informata la cittadinanza.

La seconda convenzione, quella con la Ops Group riguarda il pannello led posto sopra il ristorante ‘I 5 Gusti’ e consentirà l’utilizzo al comune, ma solo in caso di allerta meteo. “Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo accordo - spiega il vice Sindaco Maurizio Morabito - per il comune non rappresenta alcun costo, ma mette a disposizione un sistema di comunicazione con la cittadinanza molto efficace, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.”