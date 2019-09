Conio: nonostante il maltempo grande partecipazione per la tradizionale Festa di San Maurizio

Nonostante il maltempo, grande partecipazione di pubblico ieri ed oggi a Conio, in Valle Impero, per la tradizionale Festa di San Maurizio e per la 58 esima edizione della “Sagra dei Fagioli”, che si è tenuta nel centro del paese, con stand enogastronomici e musiche dal vivo con l'Orchestra “Sorrisi e Musica”. L’evento, che è stato organizzato dall'Associazione “A Toa De San Muixiu” in collaborazione con Inejafood, rappresenta, come consuetudine, nel panorama delle festa dell'entroterra imperiese, la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.

Numerosi turisti ed appassionati di gastronomia del Ponente ligure, sono stati attratti dalla manifestazione per poter degustare i famosi "fagioli di Conio" e lo stoccafisso, cotto secondo l'antica ricetta ligure. Inejafood, da Oneglia, ha trasportato il famoso pentolone "la Battistina" che viene usato alla Festa di San Giovanni, per cucinarvi lo stoccafisso con i fagioli. La fama del Fagiolo Bianco di Conio si perde nei secoli passati. Le proprietà nutrizionali e benefiche di questo legume sono dovute alla posizione strategica e all'altitudine del paese, a 630 metri s.l.m., in cima alla Valle Impero, alla tipologia e all’esposizione del terreno e all’abbondanza di acqua sorgiva.