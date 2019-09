Energia e aziende italiane: crescono gli energy manager e il governo pensa al Green New Deal

Negli ultimi tempi c’è un argomento in particolare che monopolizza le nostre attenzioni, si tratta della sostenibilità ambientale. Stiamo parlando del dover adottare un’ottica diversa, che va a tutelare l’ecosistema e che deve coinvolgere sia la nostra vita privata che l’operato delle aziende. Andiamo ad approfondire il discorso.

Segnali positivi, crescono gli energy manager

C’è una buona notizia per l’ambiente: anche nelle aziende made in Italy il numero degli energy manager è in continuo aumento. Qual è il compito questo specialista ? Come spiega il suo stesso nome, ci si trova di fronte ad una figura che si occupa di ogni aspetto relativo all’energia. Dunque si parla di un professionista che va ad interessarsi di una serie di fattori legati a questo tema: ad esempio l’aspetto economico e finanziario, insieme agli elementi legislativi e tecnici, e ovviamente comunicativi. Di fatto, il responsabile dell’energia viene coinvolto in tutte le azioni proprie di questo comparto così ampio e delicato, con il compito di definire delle strategie mirate. Fra queste si trovano le politiche per il taglio degli sprechi, ma anche le fasi di efficientamento energetico.

Quella dell’energy manager è una figura che produce svariati vantaggi alle imprese che desiderano adottare una politica più green adottando una serie di soluzioni virtuose. Ad esempio oggi le imprese hanno a disposizione dei piani pensati appositamente per loro come nel caso di Green Network Energy ad esempio, che propone delle offerte di energia elettrica 100% verde per le aziende . In questo modo le imprese possono intraprendere i primi passi verso una politica più sostenibile, spesso ottenendo ottimi riscontri da parte dei consumatori, oggi molto più attenti a questi fattori.

Il governo e il green new deal

Il governo ha recentemente proposto il green new deal, anche se al momento rimane ancora un’ipotesi. Anche in questo caso, conviene approfondire l’argomento per conoscerne meglio il significato. Si tratta di un piano di sviluppo per una transizione verde, che vuole andare ad ascoltare l’opinione e le proposte delle aziende più virtuose da un punto di vista green. Lo scopo è premiare con incentivi e finanziamenti quelle imprese che eccellono nel proprio comparto, e che lo fanno attraverso delle politiche rispettose della natura.

Chiaramente il tutto va ad inquadrarsi in una logica di ulteriore spinta in direzione del green, incentivando l’uso di tecnologie sempre più moderne e al tempo stesso sempre più responsabili ed eco-sostenibili. Al momento in Italia si trovano, ad esempio, alcune eccellenze nel campo della carta riciclata, nella bio-agricoltura, nelle bio-resine e nella moda sostenibile.

In conclusione, anche le aziende della Penisola stanno cercando di adottare delle politiche sempre più green, tramite una serie di soluzioni e di figure specialistiche.