Da "Mordi e Fuggi" di Sanremo arriva il servizio prenotazione tramite WhatsApp: ecco come trovare tutto pronto all'ora preferita

"Mordi e Fuggi" sempre più di nome e di fatto: al locale di Sanremo arriva difatti il servizio di prenotazione tramite la chat di messaggistica istantanea WhatsApp: salvando sulla memoria della rubrica del nostro smartphone il numero 379 1209983 sarà possibile richiedere il menu, prenotare per l'asporto o un tavolo e all'ora richiesta trovare tutto pronto nel giro di cinque minuti.

"Mordi e Fuggi", dalla sua apertura, predilige e valorizza la materia prima del territorio a chilometro zero e si avvale dell'esperienza quindicennale della titolare Cristina e del suo "Cronache del Mare": situato in Via Manzoni 33, vicino Piazza Colombo e a pochi passi dal parcheggio del Palafiori gratuito per i primi 45 minuti, il locale è perfetto per pasti di gusto ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

Il locale è aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 e propone colazioni con le brioches artigianali del laboratorio "La Casa del Dolce" di via Peirogallo, ma anche focacce, torte e dolci fatti in casa. A pranzo è invece possibile scegliere tra gnocchi, tagliolini, ravioli, coniglio e altri specialità del posto, mentre per chi cerca la convenzione gusto/prezzo è presente il 'menù mezzogiorno' a 8 euro con primo o secondo, acqua e caffè. Tra le proposte anche panini, toast e insalate, per pranzi veloci e gustosi a qualsiasi ora della giornata, all'interno o nel dehor antistante.

Per rimanere sempre aggiornati è possibile seguire la fan page https://www.facebook.com/mordiefuggisanremo/ . Per prenotazioni anche il fisso 0184 1991053