Maltempo: precipitazioni moderate questa notte, in arrivo una nuova piccola perturbazione dalla Francia

Dopo gli acquazzoni e qualche temporale di ieri sera e questa notte, la nostra provincia si è svegliata senza precipitazioni, anche se all’orizzonte ed in arrivo dalla Francia, c’è una perturbazione che dovrebbe portare ancora piogge per le prossime ore, anche se sembra di scarsa intensità.

Ed anche le precipitazioni di ieri, se si eccettuano alcune località dell’entroterra, non sono state particolarmente sensibili. Per capirlo basta dare un’occhiata alle quantità cadute da ieri sera ad oggi, ovvero dall’inizio del fenomeno. La località più colpita è stata Bajardo, nell’entroterra di Sanremo, dove sono scesi circa 41 millimetri di pioggia, seguita da Seborga con 24, Triora, Col di Nava e Pieve di Teco con 22, Pigna 19, Poggio Fearza 18, Ceriana 16, Verdeggia 15, Montalto 14, Dolceacqua, Airole e Rocchetta Nervina 12, Borgomaro 9, Ventimiglia, Dolcedo e Sanremo 8, Imperia e Diano Marina 6.

Le temperature si sono decisamente rinfrescate rispetto a ieri e, come quasi sempre, il picco più basso spetta a Poggio Fearza (località a 1.800 metri sul livello del mare a Montegrosso Pian Latte) con 8,3 gradi. E’ seguita, nell’ordine a salire, da Col di Nava con 9, Apricale 10,5, Pigna 11,4, Verdeggia 12,1, Pornassio 12,9, Carpasio 13, Pieve di Teco 13,4, Triora 13,5, Ceriana 13,7, Borgomaro 14,1, Ranzo 14,4, Pontedassio 15, Airole 15,4, Ventimiglia 16,8, Seborga 16,4, Rocchetta Nervina 16,5, Dolceacqua 17, Dolcedo 17,1, Diano Marina 17,5, Ventimiglia 18,1, Imperia 18,3, Cipressa 18,5 e Sanremo 19.

Con il ‘grosso’ della perturbazione che è ormai sul Levante ligure e sul resto d’Italia, una piccola cella sta arrivando dalla Francia e, a breve, porterà qualche nuova precipitazione che determinerà maltempo per tutta la giornata. Sono previste piogge di intensità moderata sulla nostra provincia. ed alta probabilità di temporali forti e/o organizzati. Venti forti o di burrasca da Nord, Nord-Ovest sulla parte orientale di A, da Nord, Nord-Est su sul resto, con raffiche fino 70-80 km/h.

Domani, dopo una possibile pausa precipitativa nel corso della notte, si prevede un nuovo passaggio frontale che determinerà rovesci e temporali in transito da Ponente a Levante. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone.

Nelle prossime ore è prevista una nuova riunione dei previsori del tempo dell’Arpal e, quindi, un incontro alla Protezione Civile per verificare lo stato di allerta che, per la nostra provincia è al momento ‘giallo’ fino alla mezzanotte. Non è da escludere che, al termine delle riunioni, possa essere modificato.