Vallecrosia: approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per il 1° stralcio della videosorveglianza comunale

La Giunta Comunale di Vallecrosia ha approvato il progetto esecutivo relativo al 1° stralcio ‘Sistema di videosorveglianza Comunale’. Il progetto ammonta a 125.000 di cui 100mila saranno finanziati con fondi del Ministero dell’Interno e 25.000 con fondi dal bilancio Comunale.

Il progetto rientra nelle prescrizioni del Comitato Tecnico di Ordine e Sicurezza Pubblica della Questura di Imperia che, nel mese di giugno dello scorso anno ha predisposto il progetto generale di fattibilità tecnica economica per un costo complessivo di 270.000 euro.

Il sistema permetterà di scattare una foto di chi dovesse non rispettare il semaforo, in modo da far partire la sanzione in automatico come, per esempio, già fanno gli autovelox. Inoltre, sempre nel nome della sicurezza stradale, nel progetto del Comune è prevista anche la messa in funzione dei semafori anche durante la notte.

Infine, sempre nello sviluppo della videosorveglianza, l’amministrazione Biasi ha previsto anche l’installazione delle telecamere all’interno dei parchi urbani.