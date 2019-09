Sanremo: successo per la 'Giornata della Donazione' di Avis Imperia, i ringraziamenti di Davide Binaggia

Oggi, nella Giornata della Donazione Organizzata da Avis Imperia che si è tenuta a Sanremo in Piazza Colombo, sono state raccolte 18 Sacche di sangue di cui 8 nuovi donatori e 3 idoneità.



Ad informarne è il Portavoce di Avis Imperia Davide Dido Binaggia che ringrazia i preziosi donatori di vita, sia nuovi sia già soci che con costanza continuano a donare: “Ringrazio tutti i Volontari di Avis Imperia, la Provinciale Savona, Medico, Infermiera e L'Autoemoteca Provinciale Torino. Un Ringraziamento particolare al Comune di Sanremo per gli Spazi concessi e la disponibilità dimostratasi. Un Ringraziamento a tutti coloro che chi hanno concesso gli spazi per la promozione con locandine e volantini. Donare Sangue fa bene due volte a chi lo dona e a chi lo riceve”.