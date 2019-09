Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 22 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 22 SETTEMBRE

SANREMO



8.00-16.30. ‘Portosole Sanremo Olympic Triathlon’: Campionato Italiano di Triathlon Giovani TT + Trofeo Italia + Coppa delle Regioni. Villaggio dello Sport a Portosole (più info)



18.00. Per ‘Nostra Signora della Mercede’, Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Antonio Suetta + Processione lungo Via Lamarmora e Via della Repubblica



IMPERIA



17.30. ‘Dodici archetipi in cerca d'autore’: spettacolo teatrale del laboratorio di teatroterapia condotto da Lauretta Dal Cin. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 349 52 38 799



21.00. (RINVIATO PER MALTEMPO) ‘L'Italia s'è desta’: spettacolo teatrale itinerante per le vie e piazze del Parasio con storie tratte da fatti realmente accaduti e scene rappresentate dal teatro Mutuo Soccorso con la regia di Eugenio Ripepi. con Partenza da Porta Martina (SottoTina)

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

10.30. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, attività didattiche per i bambini ‘Ludo et Disco: gioca con gli antichi romani’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, info 0184 351181

16.00. Per la Settimana europea della Mobilità Sostenibile, ‘Percorsi dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri’: spettacolo itinerante di e con Cloris Brosca nell’ambito del progetto ‘EDU-MOB – Torna a Teatro con lo spettacolo’. Villa Hanbury

BORDIGHERA



10.00. ‘Bordighera Dog Show’: prima Expo canina amatoriale dedicata a tutte le razze ‘ufficiali’ e ‘fantasia’, meticci e non meticci, con particolare attenzione per i pelosi meno fortunati + esposizione/concorso fotografico ‘Amore a sei zampe’. Giardini Löwe (più info)



16.00 & 17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, due visite guidate a Villa Pompeo Mariani in Via Fontana Vecchia 5 (5 euro a persona), info 0184 265556



RIVA LIGURE



21.15. Consiglio Comunale Solenne e Straordinario con consegna delle benemerenze cittadine 2019 + consegna del ‘premio Riva Ligure’. Sagrato della chiesa in Piazza Matteotti, partecipazione libera



CERVO



17.00. Per ‘Cervo ti Strega, Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega 2019, racconta il libro dell’anno ‘M. Il figlio del Secolo’. Conduce Luca Telese, giornalista televisivo e radiofonico. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA

CONIO

10.00. Festa patronale di San Maurizio: festa religiosa al mattino + dalle 13, Tradizionale Sagra dei Fagioli (occhio al fagiolo d'oro!) + Pomeriggio danzante con l'orchestra‘Sorrisi e Musica’. Area Manifestazioni

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PERINALDO



10.30-13.30. ‘Sole, Storia e Scienza a Perinaldo’: 10 anni del Meridiano Cassini + Presentazione del libro ‘Uno gnomone sul Meridiano Cassini’ di Giancarlo Bonini + l'Equinozio sulla Meridiana + Osservazioni del Sole ai telescopi. Partecipazione libera



PIGNA



9.00. Visita guidata a piedi o in e-bike del complesso fortificato del Balcone di Marta, la più grande opera in caverna del Vallo Alpino Occidentale. Escursione di grado intermedio a cura di ‘Wolf Trails – Mountain Bike & Trekking Adventure’. Ritrovo presso il Rifugio Franco Allavena, info 0184 1956731 (più info)



TRIORA



10.00. ‘Mabon’: mercatino medioevale + Accampamento ludico didattico + Workshop e laboratori bimbi + musiche e danze con le contaminazioni etniche dei Tribauta + Marta Laveneziana interpreta il rituale del Mabon + visita guidata per le vie del borgo e molto altro (più info)

VALLEBONA



17.30. ‘Veneri o Marziani’: spettacolo di teatro diffuso più divertente che serio, con la regia di Diego Marangon, che verrà messa in scena nei caratteristici carruggi, angoli e piazzette del paese. Ritrovo in piazza XX Settembre, partecipazione gratuita, info 338 6273449

FRANCIA



10.00-18.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, ‘Sulle tracce dei Guido da Ranzo’: aperture straordinarie della Chiesa di S. Margherita di Mendatica, della Chiesa di San Pantaleo a Ranzo e del Santuario di Maria Bambina a Rezzo

ANTIBES

18.00. 28° Festival di Musica e Arte Sacra: Concert Gospel et Negro-spirituals, Ensemble ‘Nice Gospel Soul’ avec Caroline Gsell, Joanna Abbinanti, Pierre Palvair (chant) et Sébastien Machado (piano, chant, arrangements). Chapelle de la Garoupe (più info)

MONACO

18.00. Per la rassegna ‘Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Marie-Nicole Lemieux, contralto. In programma: Victor de Sabata, Edward Elgar e Camille Saint-Saëns. Grimaldi Forum Monaco (più info)

ST JEAN CAP FERRAT

9.30-17.30. ‘Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige’: evento automobilistico internazionale della Costa Azzurra che riunisce centinaia di appassionati di auto e collezionisti in una mostra di veicoli d'epoca e quattro gare automobilistiche con stili diversi. Village et port de plaisance (info)

VENCE



18.30. Concerto di musica classica a cura dell’Orchestra da Camera della Filarmonica di Nizza Philharmonique de Nice. Cattedrale (info)



Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate