Sanremo Santa Tecla: grande successo per il fotografo Alfredo Moreschi e il maestro gelatiere Alessandro Racca presenti a Genius Loci

Un pubblico numeroso e molto interessato ha partecipato ai lavori della seconda giornata della manifestazione promossa da Cna Imperia, che si presenta come un contenitore delle eccellenze artigiane del territorio e che intende mettere in mostra al Forte di Santa Tecla le migliori tradizioni, abilità e passioni artigiane.

L'evento si sviluppa su due aree: una dedicata ai prodotti e alle lavorazioni che hanno il riconoscimento del marchio “Artigiani in Liguria - classe superiore” e un'altra dedicata allo svolgimento di incontri informativi e cooking show per la declinazione del valore intrinseco del territorio e del suo 'genius loci' quale strumento di promozione della Liguria come destinazione turistica.

Nella giornata di ieri c’è stato un importante seminario sul tema “Genius Loci, rappresentazione in fotografia d’autore dell’evoluzione del territorio” con la partecipazione di Alfredo Moreschi intervistato da Claudio Porchia, che ha mostrato e commentato alcune immagini del suo archivio, riferite agli anni 60 e 70. Documenti eccezionali che testimoniano l’evoluzione delle professioni e del territorio, passando attraverso riti e tradizioni popolari, che sono ancora vive oggi. La giornata si è chiusa con un delizioso show cooking dedicato al gelato dei maestri artigiani di Liguria, marchio di qualità istituito da Regione Liguria con degustazione di un originale gelato alla begonia, fornite dall'azienda Ravera bio di Albenga ed un gelato gastronomico a base di zucchine trombetta, realizzati da Alessandro Racca, maestro artigiano internazionale e direttore della GelatoPastry University.

Oggi ultima giornata della manifestazione con un doppio impegno:

alle 10.30 il convegno “Genius loci, Ingegno, tradizioni, abilità, passioni nel turismo esperienziale” con interventi del Presidente territoriale di CNA Imperia Michele Breccione, di Francesco Adamo Professore Emerito di Geografia Economica ePolitica all’Università del Piemonte O, Fulvio Avataneo, Presidente A.I.A.V. – Associazione italiana agenti di viaggio affiliata a CNA Nazionale e conclusioni di Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio

Alle 17.00 il seminario “Lieviti: fermento di pane, vino, acqua e caffe. L’importanza di questi microrganismi nella trasformazione alimentare” con la partecipazione di Eros Mammoliti, dell’Azienda Agricola vitivinicola Mammoliti e sommelier, Marco Lia, panificio Fratelli Lia, panificatore, Gabriele Genduso, mastro birraio e titolare del Birrificio Nadir, Fulvio Manuello, fondatore della Coffeel con il coordinamento di Diego Lupano, consulente di My Personal Beer Corner