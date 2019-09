Dopo lunghe ricerche, non banali, Rfi ha individuato lungo la linea ferroviaria un cavo in fibra ottica danneggiato (verifiche in corso per stabilire le cause) e i tecnici stanno operando sul posto per il ripristino.

I treni stanno viaggiando con ritardi fino a un'ora e il guasto sta provocando ripercussioni anche ai passaggi a livello della tratta che sono stati presenziati dal personale ferroviario.