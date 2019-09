Sanremo: servizio di controllo dei Carabinieri di questa notte: un arresto, diverse multe e tre prostitute fermate (Foto)

Lunga notte di lavoro, quella appena trascorsa per i Carabinieri della Compagnia di Sanremo, come anticipato stamane dal nostro giornale (QUI), con il supporto dei militari specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Imperia.

E’ stato eseguito un servizio coordinato ad ‘alto impatto’, finalizzato a implementare il sistema di servizi di controllo del territorio già in atto nel fine settimana e in orario serale-notturno, con particolare riferimento ai comuni costieri di competenza, rivolgendo l’attenzione a Sanremo e Taggia. Oltre 30 i militari impiegati, sia in divisa che in abiti civili, che hanno effettuato posti di controllo alla circolazione stradale, ispezioni e perquisizioni, concentrandosi principalmente nelle aree maggiormente sensibili al fenomeno dello spaccio di stupefacenti (come il quartiere della Pigna), nonché mirate ispezioni ai sottoposti alle misure alternative alla detenzione, agli esercizi pubblici di ristorazione, dedicandosi inoltre al contrasto della prostituzione.

L’attività dell’Arma ha consentito di arrestare ed associare al carcere di Imperia un tunisino 26 enne, già noto alle forze dell’ordine, fermato nel centro matuziano e gravato da un’ordinanza di custodia cautelare a suo carico. L’uomo, già arrestato nell’agosto scorso poiché responsabile di uno scippo, era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Rocchetta Nervina ma, nonostante ciò, violando le prescrizioni impostegli dal Giudice, si era recato in diverse circostanze nel comune di Sanremo venendo notato dai Carabinieri della Sezione Operativa che hanno richiesto ed ottenuto dal GIP l’aggravamento della misura cautelare.

I Carabinieri della Stazione di Sanremo hanno anche denunciato in stato di libertà un bordigotto 33enne, già noto, fermato in possesso di un borsone contenente sciarpe, portafogli e borsette con il marchio fasullo, del valore di vendita al dettaglio pari a circa 2.000 euro. Sono stati segnalati alla Prefettura di Imperia, quali assuntori di droga, due sanremesi (un 49 enne e un 19enne) già noti alle forze dell’Ordine: in questa circostanza sono stati trovati in possesso di circa un grammo di cocaina ed uno di marijuana.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Imperia hanno ispezionato un esercizio di ristorazione ed un panificio elevando multe per circa 5000 euro, avendo trovato un lavoratore ‘in nero’ e due con contratto irregolare perchè trovati nell’esercizio in violazione del previsto orario di impiego.

Nella notte l’attenzione dei Carabinieri è stata focalizzata sul rispetto della normativa sulla sicurezza e del decoro urbano. Sono state elevate multe e contestuali ordini di allontanamento nei confronti di tre prostitute (due straniere ed una italiana), controllate nelle zone di Poggio, Tre Ponti ed in pieno centro, nei pressi dello ‘Zampillo’. Alle stesse è stato intimato l’allontanamento per 48 ore oltre la sanzione amministrativa di circa 100 euro. In caso di reiterazione del reato potranno essere espulse con l’applicazione del ‘Daspo Urbano’.

Nel pomeriggio di ieri, la Stazione Carabinieri di Arma di Taggia aveva fermato un 47 enne campano sul lungomare di Taggia mentre molestava i passanti tentando di convincerli ad effettuare fotografie con il suo pappagallo.

Il servizio appena svolto aggiunge un altro tassello nel mosaico della sicurezza dell’area sanremese, avendo i Carabinieri ricevuto diverse segnalazioni da privati cittadini, soprattutto in riferimento a situazioni e comportamenti che investivano il decoro e, di conseguenza, la vivibilità della zona.