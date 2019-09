Sanremo: scontro frontale sull’Aurealia all’altezza di Capo Nero, coinvolte due auto

Scontro frontale fra due auto all’altezza di Capo Nero. E’ accaduto sull’Aurelia a Sanremo, quasi al confine con Ospedaletti. Sono rimaste coinvolte due auto, una francese e una italiana. Quest’ultima, che procedeva in direzione Sanremo, ha probabilmente sbandato e invaso l’altra corsia, causando l’impatto con l’auto francese che procedeva nella direzione opposta. In via di accertamento la dinamica dello scontro.