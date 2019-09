Sanremo: parcheggio 'selvaggio' a tutte le ore in piazza Bresca ma ci sono anche tre alberi 'pendenti' (Foto)

Mancanza di rispetto e maleducazione. Avviene anche in piazza Bresca, dopo l’interpellanza presentata al Sindaco dal gruppo ‘100perCentoSanremo’ riguardante situazioni simili in via Corradi.

Ne avevamo già trattato nelle scorse settimane ma le questioni si ripetono regolarmente, con la mancanza del rispetto degli orari e, addirittura chi parcheggia la propria auto a fianco dei dehor dove mangiano i clienti dei ristoranti. Una situazione insostenibile a cui gli uffici competenti devono mettere un freno, visto quando accaduto anche questa mattina (nelle foto).

Alla situazione relativa alle auto ed ai furgoni parcheggiati nella piazza in chiaro divieto ci viene segnalata una situazione di degrado in riguardo a tre alberi nella parte alta della piazza, già oggetto di alcune recriminazioni dei residenti negli anni scorsi. Gli alberi, che sono cresciuti storti per un dehor di un locale, ora sono particolarmente ‘pendenti’ e rischiano di cadere. Anche in questo caso sarebbe opportuno un intervento delle autorità competenti.