Maltempo in arrivo sulla nostra provincia: domani 'Allerta gialla' con piogge e temporali, precipitazioni anche lunedì

La Liguria sta per essere interessata dalla prima seria perturbazione con caratteristiche autunnali. Nelle prossime ore è atteso il ritorno del maltempo con piogge diffuse su tutto il territorio regionale, rovesci e temporali anche forti, organizzati e persistenti soprattutto sul levante ligure.

La Protezione Civile regionale ha diffuso lo stato di 'Allerta meteo' per piogge diffuse e temporali, emanata da Arpal. Per la nostra provincia è fissata sul livello giallo per tutta la giornata di domani, da mezzanotte alle 23.59.

LA SITUAZIONE: dopo le ultime giornate caratterizzate, in molti casi, da temperature ancora elevate il tempo sta per cambiare sulla Liguria. Una perturbazione atlantica si avvicina, infatti, alla nostra regione e, già dalla tarda serata di oggi porterà le prime precipitazioni a cominciare da Ponente. Le piogge si annunciano diffuse per buona parte della giornata di domani e potranno assumere carattere di rovescio o temporale anche forte, con venti fino a 70-80 km/h. Dal primo pomeriggio di domanica la modellistica evidenzia tutti gli elementi favorevoli all’instaurazione di convergenze fra tramontana e scirocco, che potrebbe portare a fenomeni stazionari sul centro-levante: questo il motivo dell’allerta arancione per temporali, il grado più elevato per questo tipo difenomeno. Temperature massime in calo, mare molto mosso. Sotto le previsioni nel dettaglio.

OGGI: venti forti da Nord, Nord-Ovest sulla parte orientale della provincia, da Nord, Nord-Est sul resto. Possibili raffiche fino 60-70 km/h, specie in serata.

DOMANI: dalle prime ore della notte piogge in estensione da Ponente verso Levante per l’arrivo di una perturbazione atlantica che determinerà maltempo per tutta la giornata. Piogge di intensità moderata sulla nostra provincia. ed alta probabilità di temporali forti e/o organizzati. Venti forti o di burrasca da Nord, Nord-Ovest sulla parte orientale di A, da Nord, Nord-Est su sul resto, con raffiche fino 70-80 km/h.

LUNEDI': dopo una possibile pausa precipitativa nel corso della notte, si prevede un nuovo passaggio frontale che determinerà rovesci e temporali in transito da Ponente a Levante. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone.