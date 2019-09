Si è improvvisamente alzato dall'asfalto un potente getto d'acqua simile a quelli tipicamente islandesi. Non è la prima volta che, ad Imperia, Borgo Marina la rottura di un tubo dell’acquedotto provoca un geyser come quello di questa mattina.

Immediato l'intervento in loco di operai Amat e Polizia Municipale per cercare di fermare la perdita e per mettere in sicurezza l’area. La zona si è trovata più di una volta ad affrontare una rottura di questo tipo, più volte registrata in passato.