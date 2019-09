Imperia: dopo la donazione per la mareggiata sopralluogo del Comune di Friedrichshafen al porto (Foto)

Sopralluogo di una delegazione del Comune di Friedrichshafen, questa mattina al porto di Imperia-Oneglia. La delegazione ha controllato i lavori effettuati dopo la donazione da 5.000 euro per i danni della mareggiata dell'ottobre-novembre 2018.

I pescatori, per ringraziarli della donazione, hanno consegnato alla delegazione una targa di ricordo. Il Comune di Friedrichshafen da diversi anni è gemellato con Imperia. Con i soldi della donazione sono stati effettuati importanti lavori per il recupero dell'Info-point del Consorzio Porto Peschereccio, pesantemente danneggiato dalla mareggiata.

All'incontro era presente l'Assessore del Comune di Imperia Simone Vassallo, che ha voluto sottolineare come: "Grazie al gemellaggio e alla concreta collaborazione con il Comune di Friedrichshafen siamo riusciti a portare un aiuto concreto ai pescatori del porto di Imperia con i lavori di riparazione dell'Info-point del Consorzio Porto Peschereccio. Questa sinergia con le città gemellate di Imperia, oltre all'aiuto materiale, porta un proficuo scambio di conoscenze che vuole crescere sia dal punto di vista culturale che sportivo. Il Comune di Imperia vuole ringraziare il Comune di Friedrichshafen per il suo aiuto all'associazione dei pescatori, con la riqualificazione dell'Info-point. La mareggiata dell'ottobre-novembre 2018 ha colpito duramente Imperia, ma l'Amministrazione Comunale si è data subito da fare in maniera concreta per ottenere dei progetti e finanziamenti che prevedono il rifacimento del molo lungo di Oneglia e del Piazzale Cristino".

Lara Servetti, Presidente del Consorzio Porto Peschereccio: "Oggi abbiamo voluto ringraziare il Comune di Friedrichshafen, che è gemellato con la città di Imperia, perchè ha donato 5000 euro per il recupero dell'Info-point, pesantemente danneggiato dalla mareggiata dell'anno scorso. Grazie a questo aiuto finanziario siamo riusciti a rifare il tetto, una parete laterale e la coibentazione. I pescatori di Oneglia hanno voluto ringraziare la delegazione del Comune di Friedrichshafen, con la consegna di una targa".

Infine Nicola Podestà, vice-Presentazione dell'Associazione Amici di Friedrichshafen, afferma che "Siamo qui oggi per ringraziare gli amici tedeschi della città di Friedrichshafen, con cui Imperia è gemellata dal 2013. I rapporti tra queste due città sono sempre stati molto intensi e questa iniziativa rientra in questo spirito di collaborazione. Abbiamo molto apprezzato la sensibilità degli amici di Friedrichshafen nei nostri confronti".